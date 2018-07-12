Лопетеги принял решение по будущему Бэйла

Новоиспеченный главный тренер мадридского "Реала" Хулен Лопетеги принял решение по будущему вингера своей команды Гарета Бэйла.

Так, по сведениям испанской прессы, наставник "сливочных" намерен оставить валлийца на "Сантьяго Бернабеу" на следующий сезон, отведя ему при этом одну из ведущих ролей в своем коллективе.

В прошлом сезоне Бэйл забил 21 мяч и сделал 7 результативных передач в 39 матчах за "Реал".

Напомним, "Реал" готов потратить рекордную для себя сумму на Милинковича-Савича. | soccernews.ru