Лопетеги принял решение по будущему Наваса

Новоиспеченный главный тренер мадридского "Реала" Хулен Лопетеги принял решение по будущему голкипера своей команды Кейлора Наваса.

Так, по сведениям Marca, наставник "сливочных" решил сохранить 31-летнего костариканца в своей команде на следующий сезон, сделав на него ставку как на "первого номера". От приобретения других стражей ворот королевский клуб решил отказаться ввиду их дорогой трансферной стоимости.

Напомним, Перес определился с новой звездной трансерной целью "Реала". | soccernews.ru