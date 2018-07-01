Лопетеги принял решение по будущему Наваса

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Лопетеги принял решение по будущему НавасаНовоиспеченный главный тренер мадридского "Реала" Хулен Лопетеги принял решение по будущему голкипера своей команды Кейлора Наваса.

Так, по сведениям Marca, наставник "сливочных" решил сохранить 31-летнего костариканца в своей команде на следующий сезон, сделав на него ставку как на "первого номера". От приобретения других стражей ворот королевский клуб решил отказаться ввиду их дорогой трансферной стоимости.

Напомним,  Перес определился с новой звездной трансерной целью "Реала". | soccernews.ru

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