Лопетеги принял решение по будущему Себальоса

Новоиспеченный главный тренер мадридского "Реала" Хулен Лопетеги принял решение по будущему полузащитника своей команды Дани Себальоса.

Так, по сведениям испанской прессы, наставник "сливочных" решил не расставаться с 21-летним хавбеком и дать ему еще один шанс закрепиться на "Сантьяго Бернабеу". При этом продажа перспективного игрока не будет исключаться королевским клубом, если по нему поступит выгодное предложение.

В завершившемся сезоне Себальос забил 2 гола в 26 матчах за "Реал".

Напомним, Себальос стал главной летней трансферной целью итальянского гранда. | soccernews.ru