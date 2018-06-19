Лопетеги принял решение по будущему Себальоса
Новоиспеченный главный тренер мадридского "Реала" Хулен Лопетеги принял решение по будущему полузащитника своей команды Дани Себальоса.
Так, по сведениям испанской прессы, наставник "сливочных" решил не расставаться с 21-летним хавбеком и дать ему еще один шанс закрепиться на "Сантьяго Бернабеу". При этом продажа перспективного игрока не будет исключаться королевским клубом, если по нему поступит выгодное предложение.
В завершившемся сезоне Себальос забил 2 гола в 26 матчах за "Реал".
Напомним, Себальос стал главной летней трансферной целью итальянского гранда. | soccernews.ru
опрос
главное
-
Футбольный праздник: атмосфера Чемпионата Мира в Казани
-
Россия и Уругвай вышли в плей-офф ЧМ-2018
-
Уругвай минимально переигрывает Саудовскую Аравию и выходит в плей-офф
-
Гимн невезению: Сборная Марокко катком прошлась по Португалии, но все равно проиграла
-
Седьмой день Чемпионата Мира: что нельзя пропустить 20 июня
Лента новостей
-
Форвард сборной Исландии оригинально готовится к матчу с Нигерией в Волгограде
-
Иран - Испания - 0:1 (обзор)
-
Испания минимально обыгрывает Иран во втором туре группе "В"
-
Евссев будет работать в "Анжи"
-
"Лацио" намерен подписать игрока "Шахтера"
-
Футбольный праздник: атмосфера Чемпионата Мира в Казани
-
Арбитр отменил гол Ирана в ворота Испании после видеоповтора
-
"Интер" обменяет двух игроков на Наингголана
-
Зарплата Лопетеги в "Реале" будет намного больше, чем в сборной Испании
-
Испания открыла счет в матче с Ираном
-
Стала известна дата перехода в "Реал" украинского вратаря
-
Тренер сборной Англии получил травму перед матчем с Панамой
-
Хавбек ЦСКА пропустит полгода из-за травмы
-
Испания не сумела забить Ирану в первом тайме матча ЧМ-2018
-
Тренер сборной Уругвая назвал матч с Россией вопросом жизни и смерти
-
"Тоттенхэм" хочет купить гвинейца из итальянского топ-клуба
-
"Удинезе" шокирован "Наполи" и "Рому" ценой на молодого вратаря
-
"Наполи" предложит за Доннарумму своего основного игрока
-
Саудовская Аравия установила антирекорд Чемпионатов Мира
-
Суарес удивлен результатом матча Уругвай - Саудовская Аравия
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|38
|93
|2
|Атлетико Мадрид
|38
|79
|3
|Реал Мадрид
|38
|76
|4
|Валенсия
|38
|73
|5
|Вильярреал
|38
|61
|6
|Бетис
|38
|60
|7
|Севилья
|38
|58
|8
|Хетафе
|38
|55
|9
|Эйбар
|38
|51
|10
|Жирона
|38
|51
|11
|Реал Сосьедад
|38
|49
|12
|Сельта Виго
|38
|49
|13
|Эспаньол
|38
|49
|14
|Алавес
|38
|47
|15
|Леванте
|38
|46
|16
|Атлетик Бильбао
|38
|43
|17
|Леганес
|38
|43
|18
|Депортиво Ла-Корунья
|38
|29
|19
|Лас Пальмас
|38
|22
|20
|Малага
|38
|20