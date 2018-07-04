Лопетеги принял решение по будущему Себальоса

Теги реал мадридхулен лопетегидани себальос

Лопетеги принял решение по будущему СебальосаНовоиспеченный главный тренер мадридского "Реала" Хулен Лопетеги принял решение по будущему полузащитника своей команды Дани Себальоса.

Так, по сведениям Marca, наставник королевского клуба заверил 21-летнего хавбека в том, что он рассчитывает на него в новом сезоне, поэтому он хотел бы, чтобы игрок продолжил выступления на "Сантьяго Бернабеу".

В прошлом сезоне Себальос забил 2 мяча в 22 матчах за "Реал".

Напомним,  агент Роналду вылетел в Мадрид на встречу с Пересом. | soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Моджи: "Роналду уже прошел медобследование в "Ювентусе" и подписал предварительный контракт"

Моджи: "Роналду уже прошел медобследование в "Ювентусе" и подписал предварительный контракт"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 38 93
2 Атлетико Мадрид 38 79
3 Реал Мадрид 38 76
4 Валенсия 38 73
5 Вильярреал 38 61
6 Бетис 38 60
7 Севилья 38 58
8 Хетафе 38 55
9 Эйбар 38 51
10 Жирона 38 51
11 Реал Сосьедад 38 49
12 Сельта Виго 38 49
13 Эспаньол 38 49
14 Алавес 38 47
15 Леванте 38 46
16 Атлетик Бильбао 38 43
17 Леганес 38 43
18 Депортиво Ла-Корунья 38 29
19 Лас Пальмас 38 22
20 Малага 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов