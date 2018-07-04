Лопетеги принял решение по будущему Себальоса
Новоиспеченный главный тренер мадридского "Реала" Хулен Лопетеги принял решение по будущему полузащитника своей команды Дани Себальоса.
Так, по сведениям Marca, наставник королевского клуба заверил 21-летнего хавбека в том, что он рассчитывает на него в новом сезоне, поэтому он хотел бы, чтобы игрок продолжил выступления на "Сантьяго Бернабеу".
В прошлом сезоне Себальос забил 2 мяча в 22 матчах за "Реал".
Напомним, агент Роналду вылетел в Мадрид на встречу с Пересом. | soccernews.ru
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|Валенсия
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|Бетис
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|Севилья
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|Хетафе
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|Жирона
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|38
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|Эспаньол
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|Леванте
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