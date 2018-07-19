Лопетеги принял решение по будущему Себальоса и Льоренте

Новоиспеченный главный тренер мадридского "Реала" Хулен Лопетеги принял решение по будущему двух полузащитников своей команды - Дани Себальоса и Маркоса Льоренте.

Так, по сведениям AS, наставник "сливочных" попросил президента своего клуба Флорентино Переса не спешить с продажей игроков, которые за год своего пребывания на "Сантьяго Бернабеу" не смогли закрепиться в основной обойме команды. 51-летний специалист намерен взять обоих футболистов на предсезонный сбор в США, после чего он примет решение по их дальнейшей карьере в стане "сливочных".

Напомним, Одриосола провел первую тренировку в "Реале". | soccernews.ru