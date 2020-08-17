Лопетеги прокомментировал победу над "Манчестер Юнайтед" в полуфинале Лиги Европы

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Лопетеги прокомментировал победу над "Манчестер Юнайтед" в полуфинале Лиги Европы

Наставник "Севильи" Хулен Лопетеги высказался о победе своей команды над "Манчестер Юнайтед" в матче 1/2 финала Лиги Европы.

"Меня переполняет радость. Конечно, мы счастливы. Нам пришлось сильно попотеть во втором тайме. Это был действительно трудный матч. Но вся команда хорошо сыграла. Наш вратарь отлично проявил себя. В конце концов, мы заслужили выход в финал", - приводит слова Лопетеги официальный сайт УЕФА.

Напомним, что "Севилья" выиграла у "МЮ" со счётом 2:1 благодаря голам Сусо и Люка де Йонга.

В финале Лиги Европы андалусийцы встретятся с "Интером" или "Шахтёром".

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