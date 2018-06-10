Лопетеги прокомментировал победу над Тунисом

Главный тренер сборной Испании Хулен Лопетеги высказался после победы над Тунисом в товарищеском матче.

"Нам удалось справиться с соперником, который не проигрывал в последних девяти матчах. Я рад, что игра была сложной, это поможет нам адаптироваться к Чемпионату Мира. У нас осталось ещё шесть дней, чтобы выбрать состав перед первым матчем" - приводит слова Лопетеги Marca.

Не пропустите видеообзор матча Испания – Тунис. | http://soccernews.ru