Лопетеги прокомментировал победу "Реала" над ПСЖ

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Лопетеги прокомментировал победу "Реала" над ПСЖГлавный тренер сборной Испании Хулен Лопетеги прокомментировал победу мадридского "Реала" над французским ПСЖ в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов.

"Реал" провел очень хорошую игру против сильного соперника и добился весомого результата, который однако вовсе не гарантирует им выход в следующую стадию турнира, но он позволит им отправиться в Париж с большими надеждами и хорошими шансами на итоговый успех", - цитирует наставника "красной фурии" Marca.

Напомним, свой комментарий по матчу "Реала" и ПСЖ дал Хайнкес. | soccernews.ru

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