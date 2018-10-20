Лопетеги прокомментировал поражение от "Леванте"

Наставник мадридского "Реала" Хулен Лопетеги высказался после поражения от "Леванте" в матче девятого тура испанской Примеры.

"Во многом команда сыграла хорошо. Но результат на табло. Нужно понять, что мы делаем не так. Возможно, проблема в динамике игры. Нам необходимо создавать моменты и быть более хладнокровными в плане реализации" - приводит слова Лопетеги Marca.

Напомним, что "Реал" не может победить на протяжении пяти матчей, четыре из которых "сливочные" и вовсе проиграли.

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