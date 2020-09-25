Лопетеги прокомментировал поражение "Севильи" от "Баварии" в матче за Суперкубок УЕФА

Наставник "Севильи" Хулен Лопетеги подвёл итоги матча за Суперкубок УЕФА против "Баварии", в котором его команда уступила в овертаймах со счётом 1:2.

"Увы, мы не реализовали свои моменты. У соперника был невероятный вратарь в лице Нойера. Но мы очень гордимся своей командой, своим отношением к делу, своими усилиями и характером. Вера не покидала нас. Да, мы едем домой без трофея, но гордимся тем, что сделали.

Проигрывать всегда больно. Особенно, если это финал, если ты действительно имел шансы на победу. Да, нам приходилось весьма туго, но мы находили в себе силы, чтобы уколоть соперника. А он забил тогда, когда это казалось наименее реальным. Мы снова приступили к тренировкам лишь 12 дней назад, но в итоге смогли идти нос в нос с сильнейшим клубом Европы", - цитирует Лопетеги официальный сайт УЕФА.

"Севилья" в пятый раз в истории проиграла Суперкубок УЕФА, а "Бавария" стала двукратным победителем турнира.

Не пропустите: "Севилья" установила антирекорд Суперкубка УЕФА. | http://soccernews.ru