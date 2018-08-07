Лопетеги прокомментировал слухи вокруг Модрича

Новоиспеченный главный тренер мадридского "Реала" Хулен Лопетеги прокомментировал слухи вокруг полузащитника своей команды Луки Модрича.

"Разговаривал ли я с Модричем по телефону? Я уже отвечал по этому поводу, наш президент тоже четко высказался. Он будет счастлив здесь, поскольку продолжит демонстрировать чудесную игру. То, о чем я разговариваю с игроками, является частной беседой, но, конечно же, я общаюсь с ними, когда считаю это уместным ", - цитирует наставника "сливочных" AS.

Напомним, Тьяго Алькантара готов заменить Модрича в "Реале". | soccernews.ru