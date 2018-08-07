Лопетеги прокомментировал слухи вокруг Модрича

Теги хулен лопетегилука модричреал мадрид

Лопетеги прокомментировал слухи вокруг МодричаНовоиспеченный главный тренер мадридского "Реала" Хулен Лопетеги прокомментировал слухи вокруг полузащитника своей команды Луки Модрича.

"Разговаривал ли я с Модричем по телефону? Я уже отвечал по этому поводу, наш президент тоже четко высказался. Он будет счастлив здесь, поскольку продолжит демонстрировать чудесную игру. То, о чем я разговариваю с игроками, является частной беседой, но, конечно же, я общаюсь с ними, когда считаю это уместным", - цитирует наставника "сливочных" AS.

Напомним,  Тьяго Алькантара готов заменить Модрича в "Реале". | soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Официально: "Атлетик" объявил об уходе Аррисабалаги

Официально: "Атлетик" объявил об уходе Аррисабалаги

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 38 93
2 Атлетико Мадрид 38 79
3 Реал Мадрид 38 76
4 Валенсия 38 73
5 Вильярреал 38 61
6 Бетис 38 60
7 Севилья 38 58
8 Хетафе 38 55
9 Эйбар 38 51
10 Жирона 38 51
11 Реал Сосьедад 38 49
12 Сельта Виго 38 49
13 Эспаньол 38 49
14 Алавес 38 47
15 Леванте 38 46
16 Атлетик Бильбао 38 43
17 Леганес 38 43
18 Депортиво Ла-Корунья 38 29
19 Лас Пальмас 38 22
20 Малага 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов