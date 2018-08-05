Лопетеги прокомментировал возможный уход Модрича

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Лопетеги прокомментировал возможный уход Модрича

Наставник "Реала" Хулен Лопетеги высказался о будущем Луки Модрича, которого сватают в "Интер".

"Президент уже все сказал, мне больше нечего добавить. Модрич - потрясающий футболист, мы ждем его с распростертыми объятиями. Я поговорил с ним после его отличного ЧМ, и мы посмотрим, сможет ли он сыграть 15 августа в матче за Суперкубок Европы, нашей первой большой цели в сезоне. Я сказал ему, что увлечен его игрой, я люблю его, и он это знает. Он будет доволен отношением к себе и счастлив возможности играть за "Реал", как и раньше.

Модрич - футболист "Реала" и останется им дальше, я уверен в этом. Нам нравится, что Модрич играет за нашу команду и мы сделаем все возможное, чтобы это продолжалось" - приводит слова Лопетеги Football Espana.

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