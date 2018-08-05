Лопетеги прокомментировал возможный уход Модрича
Наставник "Реала" Хулен Лопетеги высказался о будущем Луки Модрича, которого сватают в "Интер".
"Президент уже все сказал, мне больше нечего добавить. Модрич - потрясающий футболист, мы ждем его с распростертыми объятиями. Я поговорил с ним после его отличного ЧМ, и мы посмотрим, сможет ли он сыграть 15 августа в матче за Суперкубок Европы, нашей первой большой цели в сезоне. Я сказал ему, что увлечен его игрой, я люблю его, и он это знает. Он будет доволен отношением к себе и счастлив возможности играть за "Реал", как и раньше.
Модрич - футболист "Реала" и останется им дальше, я уверен в этом. Нам нравится, что Модрич играет за нашу команду и мы сделаем все возможное, чтобы это продолжалось" - приводит слова Лопетеги Football Espana.
Читайте также: Лопетеги определился с приоритетным кандидатом на замену Модричу. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Топ-10 самых быстрых игроков ЧМ-2018: Роналду - первый, Головин - в десятке
-
Официально: Артуро Видаль стал игроком "Барселоны"
-
Жеребьевка плей-офф Лиги Чемпионов: "Спартак" официально узнал своего потенциального соперника
-
Модрич сообщил о принятом им решении руководству "Реала"
-
Модрич и Ракитич могут оказаться в одном клубе
Лента новостей
-
ЦСКА покупает ганского нападающего
-
Жеребьевка плей-офф Лиги Европы: "Зенит" и "Уфа" узнали возможных соперников
-
Кокорин рассказал о сроках своего возвращения в строй
-
"Нант" арендовал защитника "Челси"
-
Кроос высказался о потере "Реалом" Роналду
-
"Манчестер Юнайтед" определился с размером предложения по Боатенгу
-
Топ-10 самых быстрых игроков ЧМ-2018: Роналду - первый, Головин - в десятке
-
Божович будет судиться с тульским "Арсеналом"
-
Витсель стал игроком дортмундской "Боруссии"
-
Греческая судейская бригада будет работать на матче "Динамо Минск" - "Зенит"
-
Сарри определился с заменой для Куртуа
-
Габриэл Жезус поделился ожиданиями от предстоящего сезона АПЛ
-
Кьеллини рассказал, кем пожертвовал "Ювентус" ради трансфера Роналду
-
1
"Брюгге" пытается избавиться от Габулова
-
"Милан" близок к подписанию известного бразильца
-
УЕФА назвала арбитра, который обслужит матч ПАОК - "Спартак"
-
Куртуа обсудил с Сарри свое будущее
-
"Валенсия" готова пойти на уступки "Реалу"
-
"Локомотив" поставил Смолова в списке своих трансферных целей выше форварда "Барселоны"
-
Видаль сделал первые шаги на "Камп Ноу" в качестве игрока "Барселоны"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|38
|93
|2
|Атлетико Мадрид
|38
|79
|3
|Реал Мадрид
|38
|76
|4
|Валенсия
|38
|73
|5
|Вильярреал
|38
|61
|6
|Бетис
|38
|60
|7
|Севилья
|38
|58
|8
|Хетафе
|38
|55
|9
|Эйбар
|38
|51
|10
|Жирона
|38
|51
|11
|Реал Сосьедад
|38
|49
|12
|Сельта Виго
|38
|49
|13
|Эспаньол
|38
|49
|14
|Алавес
|38
|47
|15
|Леванте
|38
|46
|16
|Атлетик Бильбао
|38
|43
|17
|Леганес
|38
|43
|18
|Депортиво Ла-Корунья
|38
|29
|19
|Лас Пальмас
|38
|22
|20
|Малага
|38
|20