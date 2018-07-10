Лопетеги просит Переса подписать игрока сборной Испании

Новоиспеченный главный тренер мадридского "Реала" Хулен Лопетеги работает над усилением состава своей команды.

Так. по сведениям испанской прессы, наставник "сливочных" попросил у президента своего клуба Флорентино Переса подписать форварда "Валенсии" Родриго. 51-летний специалист видит в нападающем "летучих мышей", трансфер которого оценивается в 40 миллионов евро, игрока, способного усилить атакующую мощь своей команды.

Напомним, агент Роналду завершает переговоры по трансферу клиента в "Ювентус". | soccernews.ru