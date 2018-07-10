Лопетеги просит Переса подписать игрока сборной Испании

Теги хулен лопетегиреал мадридфлорентино пересваленсияродриго

Лопетеги просит Переса подписать игрока сборной ИспанииНовоиспеченный главный тренер мадридского "Реала" Хулен Лопетеги работает над усилением состава своей команды.

Так. по сведениям испанской прессы, наставник "сливочных" попросил у президента своего клуба Флорентино Переса подписать форварда "Валенсии" Родриго. 51-летний специалист видит в нападающем "летучих мышей", трансфер которого оценивается в 40 миллионов евро, игрока, способного усилить атакующую мощь своей команды.

Напомним,  агент Роналду завершает переговоры по трансферу клиента в "Ювентус". | soccernews.ru

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