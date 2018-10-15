Лопетеги просит Переса подписать своего бывшего подопечного по сборной Испании

Главный тренер мадридского "Реала" Хулен Лопетеги просит президента своего клуба Флорентино Переса подписать защитника лондонского "Челси" Маркоса Алонсо.

Как информирует Football Espana, наставник "сливочных" желает укрепить позицию левого защитника, где его не устраивает игра Марсело. По его мнению, 27-летний бек "аристократов" является идеальным кандидатом для этой роли.

В текущем сезоне Алонсо забил 1 гол и сделал 4 результативные передачи в 10 матчах за "Челси".

Напомним, Перес определил еще одного кандидата на замену Лопетеги. | soccernews.ru