Лопетеги просит Переса подписать трех игроков

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Лопетеги просит Переса подписать трех игроковНовоиспеченный главный тренер мадридского "Реала" Хулен Лопетеги попросил президента своего клуба Флорентино Перес подписать трех игроков.

Так, по сведениям испанской прессы, в шорт-лист потенциальных трансферов наставника "сливочных" вошли защитник "Милана" Леонардо Бонуччи, полузащитник туринского "Ювентуса" Миралем Пьянич и форвард "Валенсии" Родриго.

Напомним, сегодня "Реал" уступил "Манчестер Юнайтед". | soccernews.ru

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