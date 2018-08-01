Лопетеги просит Переса подписать трех игроков

Новоиспеченный главный тренер мадридского "Реала" Хулен Лопетеги попросил президента своего клуба Флорентино Перес подписать трех игроков.

Так, по сведениям испанской прессы, в шорт-лист потенциальных трансферов наставника "сливочных" вошли защитник "Милана" Леонардо Бонуччи, полузащитник туринского "Ювентуса" Миралем Пьянич и форвард "Валенсии" Родриго.

Напомним, сегодня "Реал" уступил "Манчестер Юнайтед". | soccernews.ru