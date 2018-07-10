Лопетеги провёл телефонный разговор с Роналду

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Лопетеги провёл телефонный разговор с Роналду

Новый главный тренер мадридского "Реала" Хулен Лопетеги провёл телефонный разговор с нападающим Криштиану Роналду.

Как сообщает El Mundo Deportivo, наставник "сливочных" пытался убедить 33-летнего португальца остаться в команде, однако у него ничего не получилось.

Напомним, что Роналду хочет перейти в туринский "Ювентус".

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