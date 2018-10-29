Лопетеги провёл тренировку "Реала": многие игроки его уже не ждали
Мадридский "Реал" провёл первую тренировку после погрома в Эль Класико. Руководил занятием Хулен Лопетеги, при этом официальный сайт клуба не разместил ни одной фотографии с тренировки, на которой бы был тренера. Однако представители Marca наставника запечатлели.
При этом, как сообщает авторитетный ресурс, многие игроки "Реала" были весьма удивлены, когда увидели Лопетеги на тренировочной базе, ибо считали, что Хулен попрощался с командой ещё в раздевалке "Камп Ноу".
Отмечается, что тренировка прошла в напряженной обстановке, но никак серьёзных конфликтов за время занятия не произошло. Тем не менее, считается, что отставка Лопетеги - это лишь вопрос времени.
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