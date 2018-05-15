Лопетеги: "Рамос - настоящий капитан"

Главный тренер сборной Испании Хулен Лопетеги отметил лидерские качества капитана своей команды Серхио Рамоса.

" Он - отличный игрок и великий лидер. Настоящий капитан. Можно быть просто капитаном, а можно - настоящим капитаном. И Серхио - именно настоящий капитан ", - приводит слова наставника "красной фурии" El Mundo Deportivo.

Напомним, Португалия объявила расширенную заявку на Чемпионат Мира. | soccernews.ru