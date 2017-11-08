Лопетеги расхвалил игру Мораты

Главный тренер сборной Испании Хулен Лопетеги расхвалил игру форварда команды Альваро Мораты.

"Мората – отличный центральный нападающий, и мы очень довольны им. Кроме того, есть такие игроки, как Аспас, Морено и Диего Коста. В своё время мы примем решение", - сказал наставник.

В прошлом сезоне форвард защищал цвета мадридского "Реала", в котором не имел соответствующей игровой практики. Сейчас же он является основным форвардом "Челси".

Читайте: Гол Мораты приносит "Челси" победу над "Манчестер Юнайтед" | http://soccernews.ru