Лопетеги расхвалил игру Мораты

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Лопетеги расхвалил игру МоратыГлавный тренер сборной Испании Хулен Лопетеги расхвалил игру форварда команды Альваро Мораты.

"Мората – отличный центральный нападающий, и мы очень довольны им. Кроме того, есть такие игроки, как Аспас, Морено и Диего Коста. В своё время мы примем решение", - сказал наставник.

В прошлом сезоне форвард защищал цвета мадридского "Реала", в котором не имел соответствующей игровой практики. Сейчас же он является основным форвардом "Челси".

Читайте: Гол Мораты приносит "Челси" победу над "Манчестер Юнайтед"  | http://soccernews.ru

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