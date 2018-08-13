Лопетеги рассказал, чего ждать от "Реала" в новом сезоне

Новоиспеченный главный тренер мадридского "Реала" Хулен Лопетеги рассказал, чего ждать от его команды в новом сезоне.

" Мы постараемся стать отличной командой, укрепить командные связи и индивидуальные качества в интересах коллективной идеи и работать на нее. Иметь четкую и определенную схему, которая улучшит все индивидуальные качества, которые, без всякого сомнения, есть у игроков "Реала Мадрид". Кроме того, мои игроки умеют думать на поле, что и должны делать футболисты самого высокого уровня. И мы также попытается воспользоваться этим ", - цитирует наставника "сливочных" El Mundo Deportivo.

Напомним, до закрытия трансферного окна "Реал" планирует подписать центрального защитника. | soccernews.ru