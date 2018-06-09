Лопетеги рассказал о шансах Карвахаля восстановиться к ЧМ-2018

Главный тренер сборной Испании Хулен Лопетеги рассказал о ходе восстановления защитника Дани Карвахаля.

По словам наставника, испанец сыграет на ЧМ-2018.

"Дани надо поддерживать, потому что он очень хочет сыграть. Он сокращает время своего восстановления каждый день.

Мы следим за ним, постоянно находимся рядом и уверены, что он успеет восстановиться до начала Чемпионата Мира", – отметил Лопетеги.

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