Лопетеги рассказал об ожиданиях от матча "Севильи" с "Краснодаром"
Главный тренер "Севильи" Хулен Лопетеги высказался об игре "Краснодара" перед матчем 3-го тура группового этапа Лиги Чемпионов.
"Футбол в мелких деталях. Есть нюансы, нужно все делать правильно. Мы занимаемся, чтобы быть узнаваемой командой, добиваемся определенного успеха и не уступаем сопернику.
"Краснодар" - команда, созданная для побед в чемпионате России. Они начали не так, как хотели, но у клуба очень хорошие футболисты. Это сплочённый коллектив с хорошим уровнем игроков", - передает Лопетеги Marca.
Матч "Севильи" с "Краснодаром" состоится 4 ноября. Начало - в 23:00 (мск).
А еще: Ракитич: "Поражение "Краснодара" от "Челси" - обманчивый результат"| http://soccernews.ru
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