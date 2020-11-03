Лопетеги рассказал об ожиданиях от матча "Севильи" с "Краснодаром"

Главный тренер "Севильи" Хулен Лопетеги высказался об игре "Краснодара" перед матчем 3-го тура группового этапа Лиги Чемпионов.



"Футбол в мелких деталях. Есть нюансы, нужно все делать правильно. Мы занимаемся, чтобы быть узнаваемой командой, добиваемся определенного успеха и не уступаем сопернику.



"Краснодар" - команда, созданная для побед в чемпионате России. Они начали не так, как хотели, но у клуба очень хорошие футболисты. Это сплочённый коллектив с хорошим уровнем игроков", - передает Лопетеги Marca.

Матч "Севильи" с "Краснодаром" состоится 4 ноября. Начало - в 23:00 (мск).



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