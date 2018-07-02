Лопетеги рассматривает четыре кандидатуры на усиление атаки "Реала"

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Лопетеги рассматривает четыре кандидатуры на усиление атаки "Реала"Новоиспеченный главный тренер мадридского "Реала" Хулен Лопетеги рассматривает четыре кандидатуры на усиление атаки своей команды.

Так, по сведениям испанской прессы, в шорт-лист потенциальных приобретений наставника "сливочных" вошли Эден Азар ("Челси"), Килиан Мбаппе, Неймар (оба - ПСЖ) и Роберт Левандовски ("Бавария").

Напомним,  "Реал" готов предложить Модрича и 150 миллионов евро за свою трансферную цель. | soccernews.ru

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