Лопетеги рассматривает трех кандидатов в качестве потенциальной замены Модричу и Кроосу

1 Теги реал мадридхулен лопетегилука модричтони кроос

Лопетеги рассматривает трех кандидатов в качестве потенциальной замены Модричу и КроосуГлавный тренер мадридского "Реала" Хулен Лопетеги рассматривает трех кандидатов в качестве потенциальной замены полузащитникам своей команды - Луке Модричу и Тони Кроосу.

Так, по сведениям испанской прессы, в будущем заменить хорвата и немца наставник "сливочных" рассчитывает посредством покупки Тьяго Алькантары ("Бавария"), Миралема Пьянича ("Ювентус") или Сергея Милинковича-Савича ("Лацио").

Напомним,  "Реал" намерен укрепить центр обороны топовым защитником. | soccernews.ru

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