Лопетеги рассматривает трех кандидатов в качестве потенциальной замены Модричу и Кроосу

Главный тренер мадридского "Реала" Хулен Лопетеги рассматривает трех кандидатов в качестве потенциальной замены полузащитникам своей команды - Луке Модричу и Тони Кроосу.

Так, по сведениям испанской прессы, в будущем заменить хорвата и немца наставник "сливочных" рассчитывает посредством покупки Тьяго Алькантары ("Бавария"), Миралема Пьянича ("Ювентус") или Сергея Милинковича-Савича ("Лацио").

Напомним, "Реал" намерен укрепить центр обороны топовым защитником. | soccernews.ru