Лопетеги рассматривает три кандидатуры на укрепление центра поля "Реала"

Новоиспеченный главный тренер мадридского "Реала" Хулен Лопетеги рассматривает три кандидатуры на укрепление центра поля соей команды.

Так, по сведениям испанской прессы, в сферу интересов наставника королевского клуба входят Эктор Эррера ("Порту"), Тьяго Алькантара ("Бавария") и Хуан Кинтеро ("Ривер Плейт").

Напомним, Бэйл может сорвать трансфер Салаха в "Реал". | soccernews.ru