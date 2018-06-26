Лопетеги рассматривает три кандидатуры на укрепление центра поля "Реала"

Теги хулен лопетегиреал мадридхуан кинтероэктор эррератьяго алькантара

Лопетеги рассматривает три кандидатуры на укрепление центра поля "Реала"Новоиспеченный главный тренер мадридского "Реала" Хулен Лопетеги рассматривает три кандидатуры на укрепление центра поля соей команды.

Так, по сведениям испанской прессы, в сферу интересов наставника королевского клуба входят Эктор Эррера ("Порту"), Тьяго Алькантара ("Бавария") и Хуан Кинтеро ("Ривер Плейт").

Напомним, Бэйл может сорвать трансфер Салаха в "Реал". | soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Четырнадцатый день Чемпионата Мира: что нельзя пропустить 27 июня

Четырнадцатый день Чемпионата Мира: что нельзя пропустить 27 июня

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 38 93
2 Атлетико Мадрид 38 79
3 Реал Мадрид 38 76
4 Валенсия 38 73
5 Вильярреал 38 61
6 Бетис 38 60
7 Севилья 38 58
8 Хетафе 38 55
9 Эйбар 38 51
10 Жирона 38 51
11 Реал Сосьедад 38 49
12 Сельта Виго 38 49
13 Эспаньол 38 49
14 Алавес 38 47
15 Леванте 38 46
16 Атлетик Бильбао 38 43
17 Леганес 38 43
18 Депортиво Ла-Корунья 38 29
19 Лас Пальмас 38 22
20 Малага 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов