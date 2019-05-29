Лопетеги: "Реал" сильно уступал "Барселоне" и "Атлетико" в Примере даже имея Роналду в составе"

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Лопетеги: "Реал" сильно уступал "Барселоне" и "Атлетико" в Примере даже имея Роналду в составе"

Испанский тренер Хулен Лопетеги рассказал о периоде своей работы в мадридском "Реале".

"Я возглавил "Реал" после победы команды в Лиге Чемпионов. Однако, клуб сильно уступал "Барселоне" и "Атлетико" в Примере даже имея Криштиану Роналду в составе. Моей задачей было улучшить командную игру. Мы отставали от лидера на семь очков, но затем случились три недели, когда "Реал" не мог забить только из-за невезения. Уверен, что через 12 месяцев мы бы нашли баланс. К сожалению, нам не хватало времени", - цитирует Лопетеги Football Espana.

Напомним, что Лопетеги возглавил "Реал" летом 2018 года. Под руководством специалиста королевский клуб провел 14 матчей, добился шесть побед, дважды сыграл вничью и потерпел шесть поражений.

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