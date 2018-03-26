Лопетеги: "Решение по заявке не Чемпионат Мира приму в мае"

Главный тренер сборной Испании Хулен Лопетеги высказался о комплектации состава своей команды на предстоящий Чемпионат Мира.

" До старта турнира осталось еще два месяца, решение по составу я буду принимать в мае. Я не беспокоюсь относительно заявки. У Мораты еще будет возможность попасть в состав, мы не закрываем перед ним двери. Иско - очень важный игрок для нас, и я думаю, что он будет получать игровое время в "Реале ", - цитирует наставника "красной фурии" Cadena Cope.

Напомним, Фабрегас является лучшим ассистентом сборной Испании с 2014-го года. | soccernews.ru