Лопетеги: "Решение по заявке не Чемпионат Мира приму в мае"

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Лопетеги: "Решение по заявке не Чемпионат Мира приму в мае"Главный тренер сборной Испании Хулен Лопетеги высказался о комплектации состава своей команды на предстоящий Чемпионат Мира.

"До старта турнира осталось еще два месяца, решение по составу я буду принимать в мае. Я не беспокоюсь относительно заявки. У Мораты еще будет возможность попасть в состав, мы не закрываем перед ним двери. Иско - очень важный игрок для нас, и я думаю, что он будет получать игровое время в "Реале", - цитирует наставника "красной фурии" Cadena Cope.

Напомним, Фабрегас является лучшим ассистентом сборной Испании с 2014-го года. | soccernews.ru

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