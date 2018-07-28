Лопетеги решил отказаться от покупки Азара

Главный тренер мадридского "Реала" Хулен Лопетеги решил отказаться от покупки вингера "Челси" Эдена Азара.

Как сообщает AS, наставник "сливочных" намерен доверить ключевую роль в игре команды полузащитнику Иско, который до этого не имел стабильного места в составе.

Лопетеги отлично знаком с Иско по совместной работе в сборной Испании и уверен, что хавбек сможет стать лидером "Реала".

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