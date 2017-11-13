Лопетеги: "Россия славится хорошими футболистами"

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Лопетеги: "Россия славится хорошими футболистами"Главный тренер сборной Испании Хулен Лопетеги высказался о предстоящем товарищеском матче своей команды против национальной команды России.

"Россия славится хорошими футболистами - и тактически и физически. Завтра - очень важный матч для нас. Россия играет дома при своих болельщиках. За последние два года Россия сыграла мало официальных матчей. Поэтому игра с нами для них - тоже важная. Плюс - они играют дома. Это дополнительная мотивация для них. Многие российские футболисты продолжают играть в своей стране, что делает русский чемпионат сильным и конкурентоспособным.", - цитирует наставника "красной фурии" Rusfotoball.

Напомним, Булатов не считает сборную России конкурентоспособной. | soccernews.ru

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