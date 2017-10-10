Лопетеги: "Сборная Испании провела отличный отборочный цикл"

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Лопетеги: "Сборная Испании провела отличный отборочный цикл"

Главный тренер сборной Испании Хулен Лопетеги поделился эмоциями после матча 10-го тура квалификации ЧМ-2018 против национальной команды Израиля.

"Понимали, что нас ждёт сложный матч по многим причинам. Соперник был крайне мотивирован и играл хорошо, мы не знали, как сломить его. Во втором тайме нам удалось найти решение и забить гол. Команда провела отличный отборочный цикл. Испания заслуженно едет на Чемпионат Мира" - цитирует Лопетеги Football Espana. 

Не пропустите видеообзор матча Израиль – Испания. | http://soccernews.ru

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