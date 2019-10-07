Лопетеги считает незаслуженной победу "Барселоны" над "Севильей"

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Лопетеги считает незаслуженной победу "Барселоны" над "Севильей"

Наставник "Севильи" Хулен Лопетеги высказался после разгромного поражения своей команды от "Барселоны" в матче восьмого тура испанской Примеры.

"Сокрушительное и незаслуженное поражение. Мы очень хорошо играли, проявляли смелость и старались показать то, над чем работали. Но чтобы победить на "Камп Ноу", хорошей игры недостаточно, нужно и немного удачи", - цитирует Лопетеги Marca.

Напомним, что "Барселона" выиграла у "Севильи" со счётом 4:0.

Команда Лопетеги потерпела 3 поражения в последних 4 турах чемпионата и занимает шестое место в турнирной таблице.

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