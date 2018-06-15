Лопетеги сделал противоречивое заявление о Роналду

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Лопетеги сделал противоречивое заявление о РоналдуНовоиспеченный главный тренер мадридского "Реала" Хулен Лопетеги сделал противоречивое заявление о ведущем форварде своей команды Криштиану Роналду.

Так, наставник "сливочных" заявил: "Криштиану - это игрок, которого я всегда хотел иметь в своей команде, и, очевидно, что лучший игрок в мире выступает в "Реале".

Напомним, что в мае месяце текущего года тогда еще "рулевой" сборной Испании заявлял следующее. | soccernews.ru

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