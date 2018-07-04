Лопетеги сделал выбор между Мбаппе и Неймаром

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Лопетеги сделал выбор между Мбаппе и НеймаромНовоиспеченный главный тренер мадридского "Реала" Хулен Лопетеги определился со своей главной трансферной целью на текущее лето.

Так, по сведениям испанской прессы, наставник "сливочных" настаивает на том, чтобы руководство его клуба предприняло попытки подписать форварда ПСЖ Килиана Мбаппе. При этом 51-летний специалист определил француза в списке своих трансферных приоритетов выше его партнера по команде Неймара, которого желает видеть на "Сантьяго Бернабеу" президент действующего обладателя кубка чемпионов Флорентино Перес.

Напомним, "Реал" не получал предложений по Роналду. | soccernews.ru

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