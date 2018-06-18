Лопетеги сделал выбор между Неймаром и Мбаппе

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Лопетеги сделал выбор между Неймаром и МбаппеНовоиспеченный главный тренер мадридского "Реала" Хулен Лопетеги сделал выбор между потенциальными новичками своей команды - форвардами ПСЖ Неймаром и Килианом Мбаппе.

Так, по сведениям испанской прессы, наставник "сливочных" отстаивает перед президентом своего клуба Флорентино Пересом позицию, согласно которой тот должен сделать ставку не на бразильца, а на перспективного француза. По мнению 51-летнего специалиста, бывший игрок "Монако" имеет ряд преимуществ перед своим более опытным партнером - его трансфер будет стоить дешевле, у него нету окружения, которое может негативно на него влиять, он имеет более смиренный характер и в его пользу говорит его возраст.

Напомним, Асенсио поставил ультиматум "Реалу". | soccernews.ru

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