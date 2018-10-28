Лопетеги сделал заявление о разгроме "Реала" в Эль Класико

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Лопетеги сделал заявление о разгроме "Реала" в Эль Класико
Главный тренер "Реала" Хулен Лопетеги прокомментировал поражение своей команды в матче десятого тура чемпионата Испании с "Барселоной" (1:5).

"Я разочарован результатом. Но сейчас только октября, и у нас есть силы. Все еще можно изменить. Я верю в своих футболистов, и чувствую, что могу продолжить работу с командой.

Это было жестокое поражение, но мы могли его избежать. Во втором тайме мы играли лучше, но Суарес забил третий гол и закрыл мяч. Результат не соответствует ходу игры. Безусловно, вся ответственность лежит на тренере. Но мы побеждаем вместе и проигрываем все вместе. Верю, что в конце сезона "Реала" будет праздновать", - цитирует Лопетеги Marca. 

Ранее сообщалось, что "Реал" собирается уволить Лопетеги и назначить на пост наставника Антонио Конте.

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