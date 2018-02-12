Лопетеги, скорее всего, продолжит тренировать сборную Испании

Наставник сборной Испании Хулен Лопетеги, скорее всего, продолжит тренировать команду.

Как сообщает Marca, королевская федерация футбола Испании хочет продлить контракт с 51-летним специалистом до лета 2020 года.

Напомним, что Лопетеги возглавляет "Фурию Роху" с 2016 года. Под его руководством испанцы напрямую вышли на ЧМ-2018.

Не пропустите: Президент "Атлетико" высказался о чемпионской гонке в Примере. | http://soccernews.ru