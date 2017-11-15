Лопетеги: "Стадион в Санкт-Петербурге - это произведение спортивного искусства"

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Лопетеги: "Стадион в Санкт-Петербурге - это произведение спортивного искусства"Главный тренер сборной Испании Хулен Лопетеги после товарищеского матча с национальной командой России (3:3) расхвалил стадион в Санкт-Петербурге.

"Стадион – фантастический. Это произведение спортивного искусства.

Для нас очень важно, что с этого стадиона мы уехали непобежденными, наша серия без поражений продолжается", – сказал Лопетеги.  | http://soccernews.ru

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