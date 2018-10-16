Лопетеги требует от Переса подписать бывшего хавбека "Барселоны"

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Лопетеги требует от Переса подписать бывшего хавбека "Барселоны"Главный тренер мадридского "Реала" Хулен Лопетеги желает укрепить середину поля своей команды, информирует Football Espana.

Так, по сведениям источника, наставник "сливочных" требует от президента своего клуба Флорентино Переса подписать полузащитника мюнхенской "Баварии" Тьяго Алькантару. По мнению 52-летнего специалиста, воспитанник каталонской "Барселоны" станет идеальным преемником Луки Модрича на "Сантьяго Бернабеу".

В текущем сезоне Алькантара забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу в 10 игра за "Баварию".

Напомним, Кейн высказался о своем возможном переходе в "Реал". | soccernews.ru

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