Лопетеги требует от "Реала" огромную сумму
Бывший наставник мадридского "Реала" Хулен Лопетеги требует от королевского клуба огромную сумму, сообщает Onda Cero.
По информации источника, 52-летний специалист хочет отсудить у "сливочных" 28 миллионов евро. Именно столько он мог заработать по трёхлетнему контракту, который в октябре был досрочно расторгнут.
Лопетеги возглавил "Реал" в июне 2018 года, лишившись работы в сборной Испании. Под его руководством команда провела 14 матчей, одержав в них 6 побед, дважды сыграв вничью и потерпев 6 поражений.
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