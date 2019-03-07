Лопетеги требует от "Реала" огромную сумму

1 Теги реал мадридхулен лопетеги

Лопетеги требует от "Реала" огромную сумму

Бывший наставник мадридского "Реала" Хулен Лопетеги требует от королевского клуба огромную сумму, сообщает Onda Cero.

По информации источника, 52-летний специалист хочет отсудить у "сливочных" 28 миллионов евро. Именно столько он мог заработать по трёхлетнему контракту, который в октябре был досрочно расторгнут.

Лопетеги возглавил "Реал" в июне 2018 года, лишившись работы в сборной Испании. Под его руководством команда провела 14 матчей, одержав в них 6 побед, дважды сыграв вничью и потерпев 6 поражений.

Не пропустите: "Реал" близок к договоренности с новым тренером. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Mutaloff
Mutaloff

Пошёл он нахуй,ещё нихуя не работал,чтобы их заработать!

Ответить

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Реал" определился с приоритетным кандидатом на замену Солари

"Реал" определился с приоритетным кандидатом на замену Солари

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 26 60
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 26 53
3 Реал Мадрид Реал Мадрид 26 48
4 Хетафе Хетафе 26 42
5 Алавес Алавес 26 40
6 Севилья Севилья 26 37
7 Валенсия Валенсия 26 36
8 Бетис Бетис 26 36
9 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 26 35
10 Эйбар Эйбар 26 34
11 Леганес Леганес 26 33
12 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 26 33
13 Эспаньол Эспаньол 26 33
14 Жирона Жирона 26 31
15 Леванте Леванте 26 30
16 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 26 26
17 Сельта Виго Сельта Виго 26 25
18 Вильярреал Вильярреал 26 23
19 Райо Вальекано Райо Вальекано 26 23
20 Уэска Уэска 26 22
Полная таблица

топ-5 тегов