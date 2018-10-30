Лопетеги тренировал "Реал" 137 дней, во время президентства Переса меньше было только у одного специалиста

Теги реал мадридхулен лопетегифлорентино перес

Лопетеги тренировал "Реал" 137 дней, во время президентства Переса меньше было только у одного специалиста

В понедельник мадридский "Реал" объявил об увольнении Хулена Лопетеги с поста главного тренера команды.

Таким образом, 52-летний специалист продержался у руля "сливочных" всего 137 дней.

Как сообщает Marca, это второй худший результат во время президентства Флорентино Переса - меньше времени в королевском клубе провёл только Хосе Антонио Камачо (117 дней), однако его в отставку не отправляли. В 2004 году специалист ушёл с занимаемой должности по собственному желанию.

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