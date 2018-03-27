Лопетеги: "У Аргентины отличная команда с великолепными игроками"

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Лопетеги: "У Аргентины отличная команда с великолепными игроками"Главный тренер сборной Испании Хулен Лопетеги рассказал о своих ожиданиях от предстоящей товарищеской встречи с командой Аргентины.

Встреча пройдет сегодня, 27 марта. Начало - в 22.30.

"Сампаоли сказал, что ничему не может научить Месси? Я считаю, что пока игрок выступает на высоком уровне, он всегда получает опыт в тех условиях, которые у него имеются.

Мы не слишком много думаем о том, будет ли играть Месси против нас. Даже такой фантастический игрок, как Лео, вырос в условиях сотрудничества с Сампаоли. У Аргентины отличная команда с великолепными игроками. Нас ждёт шикарный матч", - сказал он.

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