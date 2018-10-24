Лопетеги: "У "Реала" большие планы на Эль Класико"

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Лопетеги: "У "Реала" большие планы на Эль Класико"

Наставник мадридского "Реала" Хулен Лопетеги порассуждал о грядущем матче против "Барселоны" в матче десятого тура испанской Примеры.

"Наша главная задача - продолжить прогрессировать и побеждать. Я уверен, что в Класико буду главным тренером "Реала". Мы готовимся к воскресному поединку, который имеет ключевое значение. У нас большие планы на этот матч" - приводит слова Лопетеги Football Espana.

Матч "Барселона" - "Реал" состоится 28 октября, и начнется в 18:15 мск.

"Сливочные" не могли выиграть на протяжении пяти матчей и прервали эту серию только во вчерашней встрече Лиги Чемпионов с "Викторией Плзень".

Не пропустите: В "Реале" приняли решение по Лопетеги перед матчем с "Барселоной". | http://soccernews.ru

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