Лопетеги убедил Иско не покидать "Реал"

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Лопетеги убедил Иско не покидать "Реал"Новоиспеченный главный тренер мадридского "Реала" Хулен Лопетеги убедил полузащитника своей команды Иско не покидать "Сантьяго Бернабеу".

Так, по сведениям испанской прессы, на днях наставник "сливочных" связывался с 26-летним хавбеком, чтобы узнать его планы на будущее. В результате этого разговора 51-летнему специалисту удалось заверить футболиста в том, что в его команде в следующем сезоне он будет играть одну из ведущих ролей.

Напомним, Лопетеги уже определился с приоритетным кандидатом на замену Бэйлу. | soccernews.ru

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