Лопетеги убедил Иско не покидать "Реал"
Новоиспеченный главный тренер мадридского "Реала" Хулен Лопетеги убедил полузащитника своей команды Иско не покидать "Сантьяго Бернабеу".
Так, по сведениям испанской прессы, на днях наставник "сливочных" связывался с 26-летним хавбеком, чтобы узнать его планы на будущее. В результате этого разговора 51-летнему специалисту удалось заверить футболиста в том, что в его команде в следующем сезоне он будет играть одну из ведущих ролей.
Напомним, Лопетеги уже определился с приоритетным кандидатом на замену Бэйлу. | soccernews.ru
опрос
главное
-
Главные новости дня: 21 июня
-
За вторую путевку в плей-офф: Сербия и Швейцария сыграют в Калининграде
-
Дневник Чемпионата Мира. День восьмой: Франция и Хорватия – in, Перу – out, а Аргентина на грани пропасти
-
Крах "альбиселесте": Хорватия бьет Аргентину с крупным счетом
-
Конец надеждам: сборная Перу проигрывает Франции и теряет шансы на плей-офф
Лента новостей
-
Последний шанс для "лос тикос": Коста-Рика сразится с Бразилией во втором туре группы "Е"
-
Главные новости дня: 21 июня
-
За вторую путевку в плей-офф: Сербия и Швейцария сыграют в Калининграде
-
1
Страдания Месси в Нижнем Новгороде в фото
-
Лопетеги запросил у Переса трансфер хавбека "Порту"
-
Сарри попросил "Челси" подписать игрока "Ювентуса"
-
Асенсио определился с приоритетным местом продолжения карьеры
-
Бракамонте: "Месси и Аргентина играли очень плохо"
-
Дневник Чемпионата Мира. День восьмой: Франция и Хорватия – in, Перу – out, а Аргентина на грани пропасти
-
Анчелотти заинтересован в подписании защитника "Барселоны"
-
1
Сампаоли: "Состав сборной Аргентины не соответствует уровню Месси"
-
Далич: "Обыграли команду с лучшим игроком в мире в составе"
-
"Реал" заинтересовался одним из открытий Чемпионата Мира
-
1
Британские СМИ запросили у ФИФА информацию по допинг-контролю игроков сборной России
-
Бэйл поставил условие "Реалу"
-
Модрич: "Смогли остановить Месси"
-
Модрич назван лучшим игроком матча Аргентина - Хорватия
-
Аргентина установила личный антирекорд на ЧМ
-
В четверг еще две команды обеспечили себе выход в 1/8 финала ЧМ
-
Аргентина - Хорватия - 0:3 (видео)
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|38
|93
|2
|Атлетико Мадрид
|38
|79
|3
|Реал Мадрид
|38
|76
|4
|Валенсия
|38
|73
|5
|Вильярреал
|38
|61
|6
|Бетис
|38
|60
|7
|Севилья
|38
|58
|8
|Хетафе
|38
|55
|9
|Эйбар
|38
|51
|10
|Жирона
|38
|51
|11
|Реал Сосьедад
|38
|49
|12
|Сельта Виго
|38
|49
|13
|Эспаньол
|38
|49
|14
|Алавес
|38
|47
|15
|Леванте
|38
|46
|16
|Атлетик Бильбао
|38
|43
|17
|Леганес
|38
|43
|18
|Депортиво Ла-Корунья
|38
|29
|19
|Лас Пальмас
|38
|22
|20
|Малага
|38
|20