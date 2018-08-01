Лопетеги удалил свои аккаунты в твиттер и инстаграм

Теги реал мадридхулен лопетеги

Лопетеги удалил свои аккаунты в твиттер и инстаграмГлавный тренер мадридского "Реала" Хулен Лопетеги удалил свои аккаунты в твиттер и инстаграм.

Как информирует El Mundo Deportivo, такой шаг наставник "сливочных" сделал через несколько часов после завершения матча его команды против "Манчестер Юнайтед" в рамках Международного кубка чемпионов. Остается неизвестным - является данное решение личным 54-летнего специалиста или оно было продиктовано королевским клубом.

Напомним,  Лопетеги остался недоволен игрой Бэйла и Бензема в матче против "Манчестер Юнайтед". | soccernews.ru

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