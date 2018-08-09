Лопетеги: "Уверен, Бэйл проведет отличный сезон"

Теги гарет бэйлхулен лопетегиреал мадридкриштиану роналду

Лопетеги: "Уверен, Бэйл проведет отличный сезон"Главный тренер мадридского "Реала" Хулен Лопетеги высказался о значимости, которую в его команде будет играть вингер Гарет Бэйл.

"Сможет ли Бэйл стать преемником Криштиану РоналдуОн - очень хороший игрок, но он не должен никому ничего доказывать. Мне не нравятся сравнения, я оставляю это для прессы. Может ли Бэйл стать лучшим игроком в мире? Я вижу футбол несколько по-другому, он отдаст лучшее для команды, а команда - для него. Уверен, он проведет отличный сезон", - цитирует наставника "сливочных" Le 10 Sport.

Напомним,  "Реал" определился с размером своего предложения по Милинковичу-Савичу. | soccernews.ru

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