Лопетеги в ближайшее время может быть уволен с поста тренера сборной Испании

Глава Федерации футбола Испании Луис Рубиалес раскритиковал наставника сборной Хулена Лопетеги.

Как сообщает Marca, Рубиалес считает, что Лопетеги предал сборную и требует его отставки до начала ЧМ-2018.

Скоро начнется пресс-конференция Лопетеги и Рубиалеса, на которой, возможно, будет объявлено об увольнении тренера.

Напомним, что Лопетеги в следующем сезоне будет тренировать мадридский "Реал".

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