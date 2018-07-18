Лопетеги видит в Бэйле нового лидера "Реала"

Теги реал мадридфлорентино пересгарет бэйлхулен лопетеги

Лопетеги видит в Бэйле нового лидера "Реала"Новоиспеченный главный тренер мадридского "Реала" Хулен Лопетеги видит в вингере своей команды Гарете Бэйле будущего лидера "сливочных".

Так, по сведениям испанской прессы, 51-летний специалист уже сообщил президенту своего клуба Флорентино Пересу, что в следующем сезоне он возлагает большие надежды на валлийца. Более того, наставник намерен сделать его центровой фигурой в построениях команды.

Напомним,  "Реал" планирует закрыть трансфер своего второго новичка уже на этой неделе. | soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Не сложилось, не срослось: топ-5 разочарований чемпионата мира-2018

Не сложилось, не срослось: топ-5 разочарований чемпионата мира-2018

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 38 93
2 Атлетико Мадрид 38 79
3 Реал Мадрид 38 76
4 Валенсия 38 73
5 Вильярреал 38 61
6 Бетис 38 60
7 Севилья 38 58
8 Хетафе 38 55
9 Эйбар 38 51
10 Жирона 38 51
11 Реал Сосьедад 38 49
12 Сельта Виго 38 49
13 Эспаньол 38 49
14 Алавес 38 47
15 Леванте 38 46
16 Атлетик Бильбао 38 43
17 Леганес 38 43
18 Депортиво Ла-Корунья 38 29
19 Лас Пальмас 38 22
20 Малага 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов