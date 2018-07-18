Лопетеги видит в Бэйле нового лидера "Реала"

Новоиспеченный главный тренер мадридского "Реала" Хулен Лопетеги видит в вингере своей команды Гарете Бэйле будущего лидера "сливочных".

Так, по сведениям испанской прессы, 51-летний специалист уже сообщил президенту своего клуба Флорентино Пересу, что в следующем сезоне он возлагает большие надежды на валлийца. Более того, наставник намерен сделать его центровой фигурой в построениях команды.

Напомним, "Реал" планирует закрыть трансфер своего второго новичка уже на этой неделе. | soccernews.ru