Лопетеги: "Вижу целый ряд претендентов на победу на Чемпионате Мира"

Главный тренер сборной Испании Хулен Лопетеги высказался о фаворитах предстоящего Чемпионата Мира в России.

" Кубок мира - особенный турнир. Возможности для его выигрыша будут у многих команд. Я вижу целый ряд претендентов, но нужно будет смотреть, как все будет происходить на турнире, от игры к игре. Мы надеемся быть среди фаворитов. Это то, к чему мы будем стремиться в России ", - цитирует наставника "красной фурии" El Mundo Deportivo.

Напомним, Десайи не верит в победу сборной Франции на ЧМ. | soccernews.ru