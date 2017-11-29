Лопетеги: "Вижу целый ряд претендентов на победу на Чемпионате Мира"

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Лопетеги: "Вижу целый ряд претендентов на победу на Чемпионате Мира"Главный тренер сборной Испании Хулен Лопетеги высказался о фаворитах предстоящего Чемпионата Мира в России.

"Кубок мира - особенный турнир. Возможности для его выигрыша будут у многих команд. Я вижу целый ряд претендентов, но нужно будет смотреть, как все будет происходить на турнире, от игры к игре. Мы надеемся быть среди фаворитов. Это то, к чему мы будем стремиться в России", - цитирует наставника "красной фурии" El Mundo Deportivo.

Напомним, Десайи не верит в победу сборной Франции на ЧМ. | soccernews.ru

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