Лопетеги: "Вне всякого сомнения, "Реал" будет претендовать на все трофеи в новом сезоне"

Новый главный тренер мадридского "Реала" Хулен Лопетеги поставил громкие цели перед своей командой на сезон 2018/2019.

" Способен ли "Реал" выиграть все турниры этим составом без новых подписаний? Я могу ответить на этот вопрос несколькими словами. Мы удовлетворены имеющимся составом, и мы будем претендовать на все трофеи, без всякого сомнения ", - приводит слова наставника королевского клуба AS.

Напомним, Лопетеги высказался о трансферной политике "Реала". | soccernews.ru