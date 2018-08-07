Лопетеги: "Вне всякого сомнения, "Реал" будет претендовать на все трофеи в новом сезоне"

1 Теги хулен лопетегиреал мадрид

Лопетеги: "Вне всякого сомнения, "Реал" будет претендовать на все трофеи в новом сезоне"Новый главный тренер мадридского "Реала" Хулен Лопетеги поставил громкие цели перед своей командой на сезон 2018/2019.

"Способен ли "Реал" выиграть все турниры этим составом без новых подписаний? Я могу ответить на этот вопрос несколькими словами. Мы удовлетворены имеющимся составом, и мы будем претендовать на все трофеи, без всякого сомнения", - приводит слова наставника королевского клуба AS.

Напомним, Лопетеги высказался о трансферной политике "Реала". | soccernews.ru

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