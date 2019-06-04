Лопетеги возглавил "Севилью"
Хулен Лопетеги стал новым тренером "Севильи". Об этом сообщается на официальном сайте команды.
По данным источника, контракт 52-летнего специалиста с клубом рассчитан до лета 2022 года. Ранее испанец работал в "Реале", откуда был уволен осенью 2018 года.
По итогам минувшего сезона "Севилья" заняла шестое место в турнирной таблице Примеры.
Лопетеги с 2016 по 2018 году также возглавлял сборную Испании.
А еще: "Севилья" нацелилась на форварда "Милана" Кастильехо| http://soccernews.ru
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